Петербуржцев предупредили о возможных сбоях в работе приложения и сайта ЗСД

В ночь на 15 апреля в работе приложения и сайта Западного скоростного диаметра (ЗСД) могут наблюдаться сбои. Об этом водителей предупредили в пресс-службе «Магистрали Северной столицы». Причиной тому станет оптимизация клиентских сервисов, над которой хотят поработать с 22:00 14 апреля до 01:00 15 апреля.
— Настоятельно рекомендуем заранее проверить и пополнить при необходимости баланс транспондеров. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание, — говорится в сообщении.
Трудности также могут быть при активации анонимных транспондеров и пополнении лицевых счетов. Но работы запланировали в такое время, когда пользователи меньше всего проявляют активность, что поможет провести их в наиболее удобном формате.
