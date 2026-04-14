«Беларусбанк» раскрыл число санаториев, готовых принять белорусов в кредит. Подробности озвучили в финансовом учреждении.
Напомним, что белорусское правительство разрешило льготные кредиты на отдых в санаториях Беларуси.
В «Беларусбанке» обратили внимание, что у белорусов есть возможность оформить кредит на отдых в 83 здравницах страны. С подробным списком можно ознакомиться здесь. К слову, в перечень попали известные санатории: «Сосны», «Приозерный», «Криница», «Нарочь», «Радон», «Алеся» и другие. Есть в списке и учреждения для детей.
Срок погашения кредита составит до одного года, ставка останется прежней — 4%.
