«Беларусбанк» раскрыл число санаториев, готовых принять белорусов в кредит

В Беларуси назвали количество санаториев, готовых принять граждан в кредит.

Источник: Комсомольская правда

«Беларусбанк» раскрыл число санаториев, готовых принять белорусов в кредит. Подробности озвучили в финансовом учреждении.

Напомним, что белорусское правительство разрешило льготные кредиты на отдых в санаториях Беларуси.

В «Беларусбанке» обратили внимание, что у белорусов есть возможность оформить кредит на отдых в 83 здравницах страны. С подробным списком можно ознакомиться здесь. К слову, в перечень попали известные санатории: «Сосны», «Приозерный», «Криница», «Нарочь», «Радон», «Алеся» и другие. Есть в списке и учреждения для детей.

Срок погашения кредита составит до одного года, ставка останется прежней — 4%.

Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов может получить бесплатные путевки в санатории.

