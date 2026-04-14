Массовый сбой в отображении транспорта подтвердили в ЦРТС Нижнего Новгорода

Автобусы и трамваи временно пропали с онлайн-карт и навигационных приложений из-за технических неполадок.

В Нижегородской области сегодня фиксируются сбои в системе мониторинга общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). В результате технического сбоя автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы перестали отображаться на онлайн-картах и в специализированных мобильных приложениях.

По предварительной информации, проблемы с передачей данных могут быть связаны с отсутствием или нестабильной работой мобильного интернета.

Ранее сообщалось, что нижегородцам хотят разрешить не оплачивать проезд в общественном транспорте.