Массовый сбой в отображении транспорта подтвердили в ЦРТС Нижнего Новгорода

В Нижегородской области сегодня фиксируются сбои в системе мониторинга общественного транспорта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС). В результате технического сбоя автобусы, трамваи, троллейбусы и электробусы перестали отображаться на онлайн-картах и в специализированных мобильных приложениях.