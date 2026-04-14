Воронежцев предупредили об опасности открытия люков во время ливня

«РВК-Воронеж» призывает горожан не открывать крышки канализационных люков во время ливней, чтобы избежать коммунальных аварий и несчастных случаев. Несмотря на соблазн ускорить отвод воды с улиц, по словам специалистов, из-за таких действий в систему попадает крупный мусор и сеть водоотведения становится критически перегруженной. Сотрудники организации уточнили, что открытый колодец, скрытый потоками воды, может стать смертельно опасным для пешеходов и животных, а также спровоцировать ДТП. Об этом компания напомнила 14 апреля.