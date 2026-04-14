Воронежцев предупредили об опасности открытия люков во время ливня

«РВК-Воронеж» призывает горожан не открывать крышки канализационных люков во время ливней, чтобы избежать коммунальных аварий и несчастных случаев. Несмотря на соблазн ускорить отвод воды с улиц, по словам специалистов, из-за таких действий в систему попадает крупный мусор и сеть водоотведения становится критически перегруженной. Сотрудники организации уточнили, что открытый колодец, скрытый потоками воды, может стать смертельно опасным для пешеходов и животных, а также спровоцировать ДТП. Об этом компания напомнила 14 апреля.
По словам сотрудников, сейчас городская система канализации работает в штатном режиме, но из-за непогоды аварийные бригады — в состоянии повышенной готовности. Жителей просят не оставаться равнодушными и при обнаружении открытого люка позвонить по номеру 112 или набрать контакт-центр водоканала 206−77−06.
Кстати, 14 апреля на ул. Переверткина, 24 коммунальщики будут менять запорную арматуру диаметром 100 мм. Из-за работ холодное водоснабжение ограничат на четыре часа — с 10.00 до 14.00. Необходимо запастись водой на это время жителям домов ул. Переверткина, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 10а, 24, 16а, ул. Минская, 1, 1а.
