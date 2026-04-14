Пётр Васянин из Комсомольска — призёр всероссийских соревнований незрячих ветеранов

В Подмосковье прошли всероссийские соревнования среди незрячих участников специальной военной операции — владельцев собак поводырей. Призёром состязаний стал ветеран СВО из Комсомольска на Амуре Пётр Васянин, занявший третье место, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Во время выполнения боевых задач Пётр Васянин получил тяжёлое ранение, приведшее к почти полной потере зрения. Тем не менее он продолжил вести активную жизнь и поставил цель принять участие в спортивных соревнованиях.
Организацию поездки на состязания обеспечил депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения «Единой России» Максим Иванов. Знакомство парламентария с ветераном состоялось во время рабочей поездки Иванова в Комсомольск на Амуре. Депутат оказал помощь в перелёте и сопровождении участника.
Максим Иванов подчеркнул, что работа по поддержке ветеранов СВО охватывает не только меры медицинской и социальной реабилитации, но и содействие в возвращении к полноценной гражданской жизни, самореализации и вовлечённости в общественную деятельность.
Пётр Васянин сообщил, что участие в соревнованиях сыграло значимую роль в его восстановлении. Ветеран намерен продолжить общественную работу в родном городе и принимать участие в проектах по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru