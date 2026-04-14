В Красноярске на Семафорной после аварии заменят около 140 метров коллектора

«К этому коллектору подключено более 2000 домов. Оставить их без водоотведения мы не можем. Поэтому принято решение установить три насоса, которые будут задействованы в течение всего периода восстановительных работ. Схемы объезда не могут полностью исключить пробки. Закрытие Семафорной приводит к заторовым ситуациям на проспекте имени газеты “Красноярский рабочий”, улицах Мичурина, 60 лет Октября, Октябрьском мосту. Надеемся, водители с пониманием отнесутся к временным неудобствам. Отмечу, что после окончания всех работ компания “КрасКом” полностью восстановит асфальтовое по​крытие на Семафорной. Устранение аварии находится на постоянном контроле главы Красноярска», — рассказал его первый заместитель Александр Мацак.