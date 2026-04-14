В Красноярске на Семафорной после аварии заменят около 140 метров коллектора

Сегодня первый заместитель главы Красноярска Александр Мацак провел выездное совещание на месте работ по ликвидации последствий разрушения дорожного полотна над одним из главных коллекторов правобережья города.
Напомним, авария случилась днем 9 апреля. С тех пор восстановительные работы идут круглосуточно, без перерыва. За один час по этому трубопроводу диаметром 1200 мм на правобережные очистные сооружения проходит около двух тысяч кубометров канализационных стоков, которые поступают со всего Свердловского и частично с Ленинского и Кировского районов.
Для обеспечения стабильного электроснабжения стройплощадки и насосного оборудования «КрасКом» проложит отдельную линию электропередач от канализационно-насосной станции на улице Паровозная.
«Железобетонный коллектор водоотведения будем менять целым пролётом от колодца до колодца на стеклопластиковые трубы, которые планируется заказать на уральском трубном заводе. Это самая ближайшая точка, где производят трубы необходимого диаметра и требуемых к транспортировке хозяйственно-бытовых стоков параметров. Укладка сетей водоотведения после подготовки котлована будет вестись “с колёс” по мере поступления труб с завода-изготовителя. Всего необходимо проложить около 140 погонных метров нового трубопровода», — рассказал главный инженер «КрасКома» Андрей Бабий.
Ремонтные работы проводят без отключения питьевого водоснабжения. Для откачки канализационной воды из котлована построен временный обводной трубопровод, но специалистам всё равно приходится работать в условиях постоянного потока сточной воды, поэтому в дополнение к первой водопонижающей линии сегодня начнется строительство второй нитки диаметром 500 мм, которая обеспечит 100% перекачки стоков в обход места строительства нового участка коллектора.
«К этому коллектору подключено более 2000 домов. Оставить их без водоотведения мы не можем. Поэтому принято решение установить три насоса, которые будут задействованы в течение всего периода восстановительных работ. Схемы объезда не могут полностью исключить пробки. Закрытие Семафорной приводит к заторовым ситуациям на проспекте имени газеты “Красноярский рабочий”, улицах Мичурина, 60 лет Октября, Октябрьском мосту. Надеемся, водители с пониманием отнесутся к временным неудобствам. Отмечу, что после окончания всех работ компания “КрасКом” полностью восстановит асфальтовое покрытие на Семафорной. Устранение аварии находится на постоянном контроле главы Красноярска», — рассказал его первый заместитель Александр Мацак.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.