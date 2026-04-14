В Ленинградской области отремонтируют участок трассы Подпорожье — Курпово

Работы проведут на отрезке, который начинается в городе Подпорожье и проходит через деревни Хевроньино и Мятусово. Его протяженность — 19 км. Сначала специалисты выполнят расчистку полосы отвода, кюветов и водопропускных труб. Затем они заменят покрытие проезжей части, восстановят обочины и обустроят автобусные остановки. На завершающем этапе подрядчик установит металлические барьерные ограждения, сигнальные столбики и знаки, нанесет разметку.