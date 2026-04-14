Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области отремонтируют участок трассы Подпорожье — Курпово

Участок трассы Подпорожье — Хевроньино — Бухова Гора — станция Токари — Курпово на территории Ленинградской области приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству региона.

Ежедневно по этому маршруту проезжают около 500 автомобилей. Он обеспечивает транспортную доступность к предприятиям и социальным объектам.

Работы проведут на отрезке, который начинается в городе Подпорожье и проходит через деревни Хевроньино и Мятусово. Его протяженность — 19 км. Сначала специалисты выполнят расчистку полосы отвода, кюветов и водопропускных труб. Затем они заменят покрытие проезжей части, восстановят обочины и обустроят автобусные остановки. На завершающем этапе подрядчик установит металлические барьерные ограждения, сигнальные столбики и знаки, нанесет разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.