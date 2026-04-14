Дмитрий Лаза возглавил администрацию Железнодорожного района Ростова

Гордума утвердила назначение главы администрации Железнодорожного района Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Лаза возглавил администрацию Железнодорожного района Ростова-на-Дону. Кадровое решение согласовали 14 апреля на заседании городской думы.

Дмитрий Лаза в 2011 году окончил Пятигорский государственный лингвистический университет.

С 2013 по 2020 годы работал в управлении благоустройства Октябрьского района Ростова-на-Дону. В этот период он был ведущим инженером сектора дорожного хозяйства, начальником производственно-технического отдела и заместителем директора.

С 2020 по 2022 годы замещал должность заместителя главы администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону, а с марта 2022 года по настоящее время находился в должности первого заместителя главы района.

