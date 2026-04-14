«Мы искали город с европейской культурой»: в Калининграде откроется филиал петербургского театра «Люди дождя»

В Калининграде появится новое творческое пространство: филиал петербургского театра «Люди дождя». Этот коллектив уже больше 20 лет развивает собственный пластический язык и исследует возможности человеческого тела. О планах по покорению нового региона «Клопс» рассказала режиссёр Светлана Курбатова.
Театр движения.
«Люди дождя» работают в жанре пластического театра, где главное выразительное средство — движение, а не слово. У каждого артиста масса инструментов, от физического действия — до того, что в театре называют психожестом.
«В России нет ни одного учебного заведения, где готовили бы актёров пластического театра — следовательно, каждый театр, называющий себя пластическим, говорит на своём языке, — объясняет режиссёр. — Чаще всего это смесь танца-модерн в различных его проявлениях с элементами перфоманса».
С 2012 года театр существует как лаборатория. Это принципиальный момент: «Каждый новый спектакль — это поиск новых методов работы с телом, новых тем, новых актёрских индивидуальностей, новых зрителей».
За эти годы «Люди дождя» выпустили ряд заметных постановок, а также стали обладателями президентского гранта в поддержку талантливой молодёжи и пяти звёзд Фриндж-фестиваля в Эдинбурге.
«Наш театр — про психожест, импровизацию, образы и тихую работу души. Про то, как тело становится мыслью, а движение — историей», — говорят участники.
Светлана Курбатова руководит театром «Люди дождя» уже 20 лет. У неё два высших образования: режиссура и педагогика. Постановщица преподавала в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, а также разработала программу, посвящённую пластическому театру.
Отдельное место в работе Курбатовой занимают актёрские тренинги: практикам знаменитых европейских режиссёров, в том числе Питера Брука и Ежи Гротовского, было посвящено её диссертационное исследование.
На другой берег Балтики.
По словам режиссёра, регион для открытия нового филиала выбрали не случайно. «Почему Калининград?.. Хочется ответить кокетливо: “А почему бы и нет?” Но это не так.
Мы искали город с европейской культурой, чистый, неспешный, где развивается культура и люди тянутся ко всему новому — в музыке, в искусстве, в театре.
Для нас сегодня Калининград — это пространство, где люди собрались, чтобы построить то, что было разрушено или утеряно… И это не про архитектуру. Это про состояние души", — объясняет Курбатова.
Первым крупным проектом калининградского филиала должен стать новый спектакль, который планируют представить уже к началу лета. Кроме того, «Люди дождя» намерены показать в городе готовую постановку «Оглашенная» — моноспектакль, созданный в соавторстве с актрисой Юлией Линденау.
Для постановок в Калининграде наберут местных артистов — но не профессионалов, а начинающих, готовых изучать новые методы. Поиски уже начались: в январе в «Чеховке» прошла презентация театра, а в апреле состоялась закрытый показ курса танцтерапии.
«В труппе будут работать люди, которые пройдут обучение и освоят метод “Живое тело”. Он складывался в нашем театре годами, это достаточно большой объём знаний и умений с серьёзной научной базой, — обещает режиссёр. — Но пугаться этого не надо. Самое важное для нас при наборе желающих — способность к обучению и желание работать на сцене».
В апреле в Калининграде работает выставка театральных декораций и костюмов.