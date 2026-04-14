«ЕГЭ на высокий балл — реально»: родители красноярских школьников написали пробный единый экзамен

Родители красноярских школьников вместе с министром образования Красноярского края Татьяной Гридасовой написали пробный ЕГЭ по русскому языку. Процедура была аналогичной той, которая будет у выпускников: после регистрации и сдачи личных вещей участники расселись по одному за парты, взяв с собой лишь паспорта и ручки. [caption id= «attachment_364530» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: министерство образования Красноярского края[/caption] Нам важно показать, что процедура сдачи ЕГЭ — максимально прозрачна и объективна, что все дети находятся в равных условиях, а задания не выходят за рамки школьной программы. Эта акция — прекрасная возможность продемонстрировать мамам и папам, как пройдет экзамен у их детей, — отметила министр образования края Татьяна Гридасова. [caption id= «attachment_364531» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: министерство образования Красноярского края[/caption] Мама одной из выпускниц поделилась впечатлениями: Для наших детей, которые весь материал проходят в школе, готовятся к экзаменам, мне кажется, написать ЕГЭ на высокий балл — более чем реально. Мероприятия акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проходят во всех муниципальных округах региона. Работа с родителями школьников — одна из задач нацпроекта «Молодёжь и дети», подчеркнули в пресс-службе министерства образования Красноярского края.