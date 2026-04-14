98% общественного транспорта Нижнего Новгорода оснастили валидаторами

В Нижнем Новгороде завершается процесс дооснащения общественного транспорта стационарными валидаторами. Как сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС), на данный момент оборудованием обеспечено около 1000 транспортных средств. По данным оператора «Ситикард», из 1014 машин, выходящих на линии, терминалы отсутствуют всего в 18 единицах транспорта.
В ходе недавнего рейда специалисты ЦРТС и Общественной палаты проверили 120 автобусов, выявив замечания лишь в 24 случаях. Заместитель министра транспорта региона Денис Рябинин подчеркнул, что наличие работающего валидатора является обязательным условием госконтракта. При этом фиксируются случаи, когда исправные устройства намеренно отключаются водителями — такие факты оперативно пресекаются контролирующими органами.
В правительстве региона также рассматривают возможность перехода на безбумажные транзакции, при которых терминалы перестанут выдавать чеки. Это решение требует дополнительного обсуждения, так как оно ограничит возможность повторной оплаты банковской картой и лишит пассажиров оперативной информации о балансе поездок. Мониторинг работы платежных систем теперь переведен на ежедневный режим.
