Родильный дом Таганрога возьмёт в лизинг новый автомобиль

Родильный дом в Таганроге планирует взять в лизинг кроссовер Haval Jolion за 3,2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают ещё несколько дней, итоги подведут 20 апреля 2026 года. Договор вступит в силу после подписания и будет действовать до 31 декабря 2027 года.
Согласно условиям, медучреждение планирует временно использовать автомобиль, а по окончании срока выкупить его в собственность. В течение гарантийного периода продавец должен устранять все выявленные дефекты — за счёт ремонта, замены автомобиля или возмещения расходов на устранение неисправностей.