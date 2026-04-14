Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Регион добрых дел»

«Президент Владимир Владимирович Путин поручил нам развивать и поддерживать волонтерское сообщество. Напомню, что на платформе “Добро.РФ” зарегистрировано почти 10 миллионов добровольцев. С 2018 года по программе “Регион добрых дел”, которая с 2025 года вошла в нацпроект “Молодёжь и дети”, 77 субъектов получили больше 1,6 миллиарда рублей на развитие добровольчества. Регионам — победителям этого года будет выделено более 180 миллионов рублей на реализацию проектов в 2027 году», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.