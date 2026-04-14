Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Регион добрых дел»

Прием заявок на Всероссийский конкурс лучших практик поддержки и развития добровольчества «Регион добрых дел» стартовал. Он проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве России.
На конкурс предоставляются региональные программы, которые помогают выстроить работу с волонтерами — от ремонта помещений до обучающих мероприятий. Итоги будут подведены в июне.
«Президент Владимир Владимирович Путин поручил нам развивать и поддерживать волонтерское сообщество. Напомню, что на платформе “Добро.РФ” зарегистрировано почти 10 миллионов добровольцев. С 2018 года по программе “Регион добрых дел”, которая с 2025 года вошла в нацпроект “Молодёжь и дети”, 77 субъектов получили больше 1,6 миллиарда рублей на развитие добровольчества. Регионам — победителям этого года будет выделено более 180 миллионов рублей на реализацию проектов в 2027 году», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Заявки на участие в конкурсе уполномоченные представители региона подают через платформу «Добро.РФ». На первом этапе эксперты оценят их заочно. Лучшие практики участники презентуют конкурсной комиссии на очном этапе. Посмотреть условия можно на сайте региондобрыхдел.рф.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.