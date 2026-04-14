Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде планируют восстановить. Об этом заявил представитель собственника здания на встрече властей с пострадавшими от пожара арендаторами.
В совещании приняли участие более 40 предпринимателей — владельцы кинотеатра, детского центра, магазинов, кафе и других организаций. Они обозначили основные сложности: утрата товаров, оборудования и документов, сложности с кредитами и нехватка средств на восстановление бизнеса. Значительная часть имущества не была застрахована.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, власти разрабатывают меры поддержки для арендаторов сгоревшего здания. «Важно зафиксировать ситуацию по каждому предпринимателю и понять реальную картину — в чём конкретно необходима помощь. На основе этой информации будут прорабатываться варианты дальнейших действий», — отметила заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Ксения Малышева.
По итогам встречи начали собирать данные по каждому предприятию. В центре «Мой бизнес» уже оказывают помощь пострадавшим арендаторам. Предпринимателям предлагают бесплатные юридические консультации по восстановлению документов, фиксации ущерба и дальнейшим действиям. Также министерство экономического развития, промышленности и торговли региона поможет наладить коммуникацию между арендаторами и собственником здания.
Пожар в ТЦ «Гиант» начался днём в воскресенье, 5 апреля. Пламя быстро охватило фасад и внутренние помещения здания. Огонь перекинулся на припаркованные рядом автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек.
К вечеру пожар удалось локализовать. Однако позднее из-за сильного ветра очаги возгорания увеличились. Специалисты стали тушить пожар с задней стороны торгового центра. В 22:53 удалось ликвидировать открытое горение. В качестве основной версии возникновения пожара рассматриваются ремонтные работы.
По данным регионального управления МЧС, общая площадь возгорания превысила шесть тысяч квадратных метров. Пожарным удалось спасти многие помещения в торговом центре. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе двое сотрудников МЧС.