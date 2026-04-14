Итоги работы управления ЖКХ обсудили на планерке в мэрии Воронежа

Запуск сезонных маршрутов и итоги работы управления ЖКХ обсудили на планерном совещании под председательством мэра Сергея Петрина.
Замруководителя управления транспорта Андрей Астанин рассказал о работе сезонных маршрутов, которые в этом году по поручению мэра были запущены раньше, чем обычно — с 6 апреля.
Садоводческие маршруты будут работать до 31 октября по следующим направлениям:
№ С53 — «ул. Димитрова — мкр. Сомово»;
№ С68 — «завод ГОО — Сады “Алексеевские”;
№ С76 — «Сады Ближние — ж/д вокзал “Воронеж-1”;
№ С93 — «ж-д вокзал “Воронеж-1” — “Сады Дальние”.
Дополнительно с 10 апреля запущен маршрута № 79, связывающий остановки «Завод ГОО» и «Сады “Дружба”. Еще два маршрута, № 22 и № 81, перевели на резервные схемы. Транспорт курсирует от остановки “Улица Перхоровича” (№ 81) и от микрорайона Острожка (№ 22) до остановки “Тополя-2” в микрорайоне Буденный Левобережного района.
На сезонных маршрутах работают автобусы большого и среднего классов. Транспорт оснащен накопительными площадками для перевозки крупногабаритного багажа и садоводческого инвентаря.
Также на планерке руководитель управления ЖКХ Алла Макеева доложила о деятельности структурного подразделения по итогам 2025 года.
В рамках муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» продолжилось строительство напорных канализационных линий по улице Изыскателей. Сейчас объект готов на 70%. Также удалось технологически объединить реконструкцию котельной на Туполева, 31к с реконструкцией инженерных сетей, переключить на нее системы теплоснабжения жилого квартала, ограниченного улицами Волгоградской, Туполева и Баррикадной. Это позволило обеспечить качественным теплоснабжением порядка 9 тысяч человек.
Говоря о ходе подготовки к отопительному периоду Алла Макеева рассказала, что были проведены проверки готовности 63 теплоснабжающих организаций и обеспечено совместно с управами районов получение актов готовности 5 242 потребителями тепловой энергии. Кроме того, выполнен капремонт тепломеханического оборудования пяти центральных тепловых пунктов.
В 2025 году капитальный ремонт провели в 29 помещениях муниципального жилфонда на общую сумму свыше 22 млн рублей. В планах ремонт еще в 24. Кроме того, аварийно-восстановительные работы прошли в 93 объектах, пострадавших после падения БПЛА.
Также в городе реализуется муниципальная программа «Формирование современной городской среды». Она предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству дворов и общественно значимых пространств. В 2025 году обновили 51 дворовую территорию на сумму более 274 млн рублей, благоустроили бульвар по улице Карла Маркса, Петровскую набережную и часть территории набережной Авиастроителей.
В прошлом году также были обустроены 26 контейнерных площадок. Сейчас управлением сформировало перечень площадок, подлежащих обустройству в 2026 году, всего их 210. Также в прошлом Воронежу предоставили субсидию на реализацию мероприятий по ликвидации иловых карт на улице Антокольского.