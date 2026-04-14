Нижегородский водитель утопил иномарку в реке, пытаясь уехать от полиции

В Нижнем Новгороде водитель Nissan проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться, однако погоня закончилась для него съездом в реку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, все произошло во время операции «Ночь» на улице Хальзовской. Полицейские подали сигнал 28-летнему автомобилисту, но тот решил надавить на газ и уйти от преследования.
Погоня завершилась в районе поселка Дубравный. На скорости молодой человек не справился с управлением, вылетел через обочину с дороги и съехал прямо в реку.
При общении с гонщиком полицейские быстро поняли, что толкнуло его на опасные маневры. У мужчины имелись явные признаки опьянения: резкий запах спиртного и сбивчивая речь. При этом водитель неоднократно ставил под сомнение законность требований полиции, пытаясь выяснить, на каком таком основании ему предлагают пройти освидетельствование. В итоге от процедуры он отказался.
На нижегородца, ранее не привлекавшегося к ответственности, составили протоколы за невыполнение требования об остановке и отказ от освидетельствования.
Региональное МВД напоминает, что граждане могут получить денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей за сообщение о фактах нетрезвого вождения по номеру «112», если информация подтвердится нарядом ДПС.