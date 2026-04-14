Нижегородский водитель утопил иномарку в реке, пытаясь уехать от полиции

В Нижнем Новгороде водитель Nissan проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться, однако погоня закончилась для него съездом в реку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, все произошло во время операции «Ночь» на улице Хальзовской. Полицейские подали сигнал 28-летнему автомобилисту, но тот решил надавить на газ и уйти от преследования.