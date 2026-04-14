Синоптик предупредил о заморозках в Центральной России на следующей неделе

РИА Новости: заморозки и снег ожидаются в Центральной России на следующей неделе.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Заморозки, снег и мокрый снег ожидаются в Центральной России на следующей неделе, температура будет на 7−9 градусов ниже климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В начале следующей недели в ночные и предутренние часы Центральная Россия окажется в зоне околонулевых температур с вероятностью лёгких заморозков до −1. Фронт заморозков может добраться до Черноземья», — рассказал Тишковец.

Синоптик добавил, что местами ожидается небольшой снег, днем мокрый снег с дождем. На земле может появиться временный снежный покров менее 1 сантиметра.

«На максимальном термометре всего плюс 1- плюс 6, что на 7−9 градусов ниже климатической нормы», — отметил он.