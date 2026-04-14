В Воронежской области проходит акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

В Воронежской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика». Желающие принять в ней участие могут сделать добровольное пожертвование на любую сумму и получить от волонтеров значок с изображением алого цветка Победы. Все собранные средства организаторы передадут в фонд помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.
В 2025 году в рамках акции «Красная гвоздика» воронежцы собрали 1,274 млн рублей. На эти деньги закупили слуховые аппараты, протезы, а также оплатили проведение курсов реабилитации. В этом году одними из первых участников акции стали студенты и преподаватели ВГУ.
— Любой ветеран может получить необходимую ему помощь, обратившись в благотворительный фонд «Память поколений», который проводит эту акцию, — пояснила руководитель направления «Связь поколений» регионального отделения «Волонтеров Победы» Ирина Кирьянова.
В Воронежской области акция «Красная гвоздика» проводится с 2018 года. Приобрести значок можно не только у волонтеров, но и через сеть партнеров: в отделениях «Почты России», в поездах, на крупнейших маркетплейсах и в сетевых магазинах.