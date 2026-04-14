Соревнования воздухоплавателей пройдут в Нижегородской области

Летние спортивные мероприятия по воздухоплаванию, объединяющие участников из России и Беларуси, намечены к проведению в Нижегородской области. Соответствующая информация поступила от пресс-службы ЗСНО.
Данные соревнования предполагается организовать в рамках предстоящего Съезда малых городов, участниками которого станут представители Нижегородской (Россия) и Гродненской (Беларусь) областей.
Георгий Зименко, руководитель компании «ШарНН» и вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта России, подчеркнул уникальность Нижнего Новгорода как единственного мегаполиса в стране, где разрешены полеты на воздушных шарах. Он также отметил, что из всего многообразия ежегодных аэростатных соревнований, проводящихся в России (около двадцати), значительная часть — шесть — проходят именно в Нижегородской области, привлекая спортсменов не только из стран СНГ, но и из таких отдаленных регионов, как Африка, ОАЭ и Бразилия.
«За 35 лет существования воздухоплавания в России ни один пассажир не погиб. Это лучший показатель среди многих видов спорта», — заявил Зименко.
Он также упомянул о существующих проблемах, с которыми сталкивается Нижегородская область в плане недобросовестной конкуренции. По его словам, некоторые другие регионы активно переманивают пилотов, предлагая им более выгодные финансовые условия.
Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области, поставил задачу соответствующим комитетам совместно с исполнительной властью региона изучить возможности для поддержки этого вида спорта. В частности, рассматривается вопрос о выделении участка в Борской пойме под создание постоянной базы для воздухоплавателей, а также о включении аэростатных полетов в официальный календарь событий региона.
«Необходимо обязательно подключать к этой работе туроператоров и рестораторов, чтобы каждая поездка в Нижний становилась незабываемым событием и заставляла гостей приезжать снова и снова», — подчеркнул спикер областного парламента.
Ранее сообщалось, что для базы нижегородских воздухоплавателей подберут участок на Бору.