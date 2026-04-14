Соревнования воздухоплавателей пройдут в Нижегородской области

Георгий Зименко, руководитель компании «ШарНН» и вице-президент Федерации воздухоплавательного спорта России, подчеркнул уникальность Нижнего Новгорода как единственного мегаполиса в стране, где разрешены полеты на воздушных шарах. Он также отметил, что из всего многообразия ежегодных аэростатных соревнований, проводящихся в России (около двадцати), значительная часть — шесть — проходят именно в Нижегородской области, привлекая спортсменов не только из стран СНГ, но и из таких отдаленных регионов, как Африка, ОАЭ и Бразилия.