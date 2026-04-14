ФСБ задержала семь поджигателей объектов транспорта, связи и энергетики

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность семи человек, которые по заданию украинских спецслужб поджигали объекты транспорта, связи и энергетики, а также автомобили сотрудников правоохранительных органов. Среди задержанных — двое иностранцев, 2006 года рождения, и пятеро граждан России, 1994−2010 годов рождения. Все они были завербованы через каналы в мессенджере, где предлагали «быстрый заработок», сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Против задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и теракте. Максимальное наказание по ним — до 20 лет лишения свободы. В ФСБ подчеркнули, что украинские спецслужбы активно вербуют граждан, обещая крупные выплаты, но на деле гонорар либо не превышает 30 тыс. руб., либо не выплачивается вовсе. При этом за «легкие деньги» исполнителям грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения.
В Иркутской области и Краснодарском крае за поджоги объектов связи и транспорта, а также за подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области осуждены гражданин Украины, 1975 года рождения, и двое россиян, 1993 и 1999 годов рождения. Суд признал всех виновными в приготовлении к диверсии, покушении на диверсию, государственной измене, незаконном обороте взрывчатки и других преступлениях. Они приговорены к срокам от 12 до 22 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3−5 лет в тюрьме.
Ранее сотрудники ФСБ задержали граждан России, Украины и Молдавии по подозрению в подготовке покушения в Москве на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. По данным ФСБ, в багажник электроскутера, припаркованного возле бизнес-центра, заложили замаскированное взрывное устройство. Взрыв планировалось устроить дистанционно «во время посещения объектом посягательства указанного бизнес-центра».
