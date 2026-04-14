ФСБ задержала семь поджигателей объектов транспорта, связи и энергетики

В Иркутской области и Краснодарском крае за поджоги объектов связи и транспорта, а также за подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области осуждены гражданин Украины, 1975 года рождения, и двое россиян, 1993 и 1999 годов рождения. Суд признал всех виновными в приготовлении к диверсии, покушении на диверсию, государственной измене, незаконном обороте взрывчатки и других преступлениях. Они приговорены к срокам от 12 до 22 лет колонии строгого режима с отбыванием первых 3−5 лет в тюрьме.