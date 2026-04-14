В Красноярск привезли карликовых ежей (видео)

Красноярский Россельхознадзор проверил ввоз африканских карликовых ежей из Таиланда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ежики прибыли в Красноярск на самолете из провинции Патхумтхани Королевства Таиланд. 300 этих животных закупил местный индивидуальный предприниматель.

«Декоративные животные перевезены с соблюдением ветеринарно-санитарных требований Российской Федерации и Таможенного союза», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас африканские ушастые карликовые ежи помещены в специально подготовленное помещение на карантин. В этот период за ними будут наблюдать специалисты Управления и Службы по ветеринарному надзору Красноярского края. Животным проведут все необходимые диагностические исследования и профилактические мероприятия.