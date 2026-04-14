ФСБ и ФНС вскрыли крупнейшую сеть «бумажного» НДС на ₽1,2 трлн

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате. Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности. Организаторы таких схем, как правило, получают вознаграждение в размере 2−3% от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.