ФСБ и ФНС вскрыли крупнейшую сеть «бумажного» НДС на ₽1,2 трлн

Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, Министерство внутренних дел и Федеральная налоговая служба при содействии Генпрокуратуры провели совместную операцию по раскрытию крупнейшей в России площадки «бумажного» налога на добавленную стоимость (НДС), в настоящее время идут обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах и по домашним адресам организаторов преступной группы, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам, и подтвердил собеседник, близкий к налоговой службе.
По словам обоих, возбуждено уголовное дело, по результатам расследования будут установлены все пользователи площадки и полная сумма ущерба бюджету страны.
По данным следствия и налоговиков, эта площадка действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других регионов. В состав организованной группы, обеспечивающей ее работу, входила сеть из более 4,8 тыс. юридических лиц: в 2023—2025 годах они сформировали «схемные» вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн руб., говорит источник РБК, близкий к ФНС. Некоторые из организаторов схемы, по его словам, ранее были судимы за незаконную банковскую деятельность.
«Пользователями площадки были более 37 тыс. предприятий реального сектора экономики, в том числе в строительстве, мерчандайзинге, торговле топливом и текстильными изделиями, клининге», — говорит один из источников РБК, добавляя, что на следующем этапе «работа будет проводиться с клиентами площадки».
НДС — самый собираемый налог в России и крупнейший источник доходов бюджета, не считая поступлений от нефти и газа. Сколько НДС компания должна заплатить в бюджет, рассчитывается так: НДС «исходящий» (который компания начислила своим контрагентам при продаже товаров/работ/услуг) минус НДС «входящий» (его предъявляют продавцы товаров/работ/услуг, а фирма как покупатель или заказчик оплачивает).
«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате. Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности. Организаторы таких схем, как правило, получают вознаграждение в размере 2−3% от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.
С декабря 2024 года за организацию схем с «бумажным» НДС в России действует уголовная ответственность. Согласно ст. 173.3 УК, организация деятельности по представлению в налоговые органы или сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций карается лишением свободы на срок до семи лет.