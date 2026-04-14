Десятки нарушений вновь нашли в нижегородских маршрутках

Сотрудники Центра развития транспортных систем провели проверку выполнения госконтрактов на маршрутах № 18, 24, 45, 78 и 94. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРТС. Под инспекцию попали автобусы компаний ООО «Транс-НН», ООО «Столица-Авто» и ООО «Футбол». Несмотря на то, что все валидаторы в проверенных машинах работали исправно, в 13 автобусах из 16 были зафиксированы серьезные недочеты.
Наибольшее количество замечаний получил перевозчик ООО «Транс-НН»: в его автобусах выявили грязные кузова, отсутствие молотков для аварийных выходов и огнетушителей, а также ошибки в информационном оформлении салонов. На маршруте № 24 зафиксированы аналогичные проблемы с оборудованием безопасности, а у перевозчика ООО «Футбол» на маршрутах № 18 и № 94 инспекторы обнаружили трещины на лобовых стеклах и нехватку огнетушителей.
За каждое выявленное нарушение транспортным компаниям придется выплатить штрафы в соответствии с условиями государственных контрактов. В настоящее время специалисты Центра развития транспортных систем готовят официальные претензии в адрес компаний-перевозчиков для устранения всех замечаний в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что 98% общественного транспорта Нижнего Новгорода оснастили валидаторами.