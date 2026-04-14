Что такое нейропластичность и как ее развить? Простые советы

Нейропластичность требует повторения. Но не механического — полезно каждый раз немного усложнять задачу. Если вы учите английские слова, не просто повторяйте список, а составляйте с ними разные предложения. Если осваиваете гитару — меняйте темп и последовательность аккордов. Мозг любит новизну внутри повторяющегося паттерна (шаблона).