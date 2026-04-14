Что такое нейропластичность и как ее развить? Простые советы

Мозг даже в условиях болезни способен создавать новые пути в обход разрушенных. Как активировать эту способность простыми действиями?
«Нейропластичность — это способность мозга подстраиваться под новые условия даже при уже существующих заболеваниях, — рассказала aif.ru врач- невролог Асарат Комбарова, — При болезни Паркинсона, например, нейропластичность помогает уцелевшим нейронам взять на себя работу погибших, что тормозит развитие болезни и смягчает её проявления».
Чтобы «прокачать» нейропластичность, нужно регулярно давать мозгу непривычные задачи.
Как развить нейропластичность?
Вот несколько научно обоснованных способов.
1. Учитесь новому и сложному
Мозг перестраивается только тогда, когда сталкивается с задачей, которую пока не умеет решать. Легкие кроссворды или просмотр сериала не дают эффекта. Нужно то, что вызывает лёгкое напряжение и ошибки. Например:
- Освойте новый язык (уделите этому хотя бы 15 минут в день).
- Научитесь играть на музыкальном инструменте.
- Займитесь танцами или видом спорта, где нужно учить последовательности движений.
- Меняйте маршруты до работы, пишите левой рукой (если вы правша), переставляйте предметы на столе.
2. Используйте повторение с вариациями
Нейропластичность требует повторения. Но не механического — полезно каждый раз немного усложнять задачу. Если вы учите английские слова, не просто повторяйте список, а составляйте с ними разные предложения. Если осваиваете гитару — меняйте темп и последовательность аккордов. Мозг любит новизну внутри повторяющегося паттерна (шаблона).
3. Сон — время сборки нейронных связей
То, что вы учите днём, закрепляется во сне. В фазе медленного сна мозг «проигрывает» пройденные маршруты и переносит важную информацию из временного хранилища в долговременное. Без качественного сна нейропластичность резко падает. Спать нужно 7−8 часов, причём стараться соблюдать режим.
4. Физическая активность
Аэробные нагрузки (бег, плавание, быстрая ходьба) усиливают выработку нейротрофического фактора мозга — BDNF. Это вещество работает как удобрение для нейронов: оно помогает выживать новым клеткам и укрепляет связи. 30 минут умеренной активности 3−4 раза в неделю напрямую улучшают пластичность.
5. Осознанность
Исследования показывают, что регулярная практика внимательности (хотя бы 10−15 минут в день) меняет структуру мозга: утолщается кора в зонах, отвечающих за внимание и саморегуляцию.
6. Выход из зоны комфорта, но без перегруза
Слишком трудная задача вызывает стресс и выброс кортизола, который разрушает синапсы. Слишком лёгкая — не даёт роста. Нужно находиться в зоне ближайшего развития: задача должна быть чуть выше вашего текущего уровня. Ошибаться — нормально. Ошибка запускает механизм поиска нового решения, а это и есть пластичность.
7. Социальное взаимодействие
Общение с разными людьми, обсуждение новых тем, споры без агрессии — всё это заставляет мозг примерять чужие точки зрения, прогнозировать реакции и учиться гибкости. Изоляция, наоборот, ведёт к ригидности и атрофии нейронных сетей.