Суд вынес приговоры двум иностранцам и пятерым россиянам за поджоги

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Двое иностранцев и пятеро россиян получили от 12 до 22 лет лишения свободы за поджоги объектов транспорта, связи и энергетики, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов в российских регионах, они были завербованы в Telegram-каналах с объявлениями о быстром заработке, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и СК России в республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях пресечена деятельность двух иностранных граждан, 2006 года рождения, а также пяти граждан России, 1994−2010 годов рождения, совершивших по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение поджоги объектов транспорта, связи и энергетики, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении спецслужбы.
Были возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и теракте.
ФСБ сообщает, что за поджоги объектов связи и транспортной инфраструктуры в Иркутской области и Краснодарском крае, а также подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области вынесены обвинительные приговоры пособникам украинских спецслужб. Гражданин Украины 1975 года рождения и двое граждан России 1993 и 1999 годов рождения были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 22 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3−5 лет в тюрьме.
Кроме того, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за поджоги объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае, а также подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области пособники украинских спецслужб были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 15 лет.
ФСБ и МВД России напоминают, что спецслужбы Украины активно вовлекают граждан и несовершеннолетних в преступную деятельность, обещая крупный гонорар, который, как правило, не выплачивается либо не превышает 30 тысяч рублей. При этом желание получить «легкие деньги» оборачивается уголовной ответственностью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.