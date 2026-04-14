Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынес приговоры двум иностранцам и пятерым россиянам за поджоги

За поджоги по заданию Киева 2 иностранца и 5 россиян получили от 12 до 22 лет.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Двое иностранцев и пятеро россиян получили от 12 до 22 лет лишения свободы за поджоги объектов транспорта, связи и энергетики, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов в российских регионах, они были завербованы в Telegram-каналах с объявлениями о быстром заработке, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и СК России в республике Башкортостан, Красноярском крае, Кировской, Ленинградской и Ростовской областях пресечена деятельность двух иностранных граждан, 2006 года рождения, а также пяти граждан России, 1994−2010 годов рождения, совершивших по заданию украинских спецслужб за денежное вознаграждение поджоги объектов транспорта, связи и энергетики, а также автомобилей сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении спецслужбы.

Были возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии и теракте.

ФСБ сообщает, что за поджоги объектов связи и транспортной инфраструктуры в Иркутской области и Краснодарском крае, а также подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области вынесены обвинительные приговоры пособникам украинских спецслужб. Гражданин Украины 1975 года рождения и двое граждан России 1993 и 1999 годов рождения были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 22 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3−5 лет в тюрьме.

Кроме того, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, за поджоги объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском крае, а также подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области пособники украинских спецслужб были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 15 лет.

ФСБ и МВД России напоминают, что спецслужбы Украины активно вовлекают граждан и несовершеннолетних в преступную деятельность, обещая крупный гонорар, который, как правило, не выплачивается либо не превышает 30 тысяч рублей. При этом желание получить «легкие деньги» оборачивается уголовной ответственностью за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

