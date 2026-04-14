Суд вынес приговоры двум иностранцам и пятерым россиянам за поджоги

ФСБ сообщает, что за поджоги объектов связи и транспортной инфраструктуры в Иркутской области и Краснодарском крае, а также подготовку подрывов железнодорожных составов в Нижегородской области вынесены обвинительные приговоры пособникам украинских спецслужб. Гражданин Украины 1975 года рождения и двое граждан России 1993 и 1999 годов рождения были приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 22 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3−5 лет в тюрьме.