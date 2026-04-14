Легендарная мусорка на Минской осталась без внимания: 4 улицы в Калининграде с «дизайном» из переполненных баков

На калининградских улицах вновь замечены переполненные отходами контейнеры. «Клопс» публикует очередной хит-парад мест, которым давно требуется уборка.
1. Улица Согласия, 7.
Во дворе многоэтажек притаились целые мусорные горы. Тут есть и обычные бытовые отходы, и обрезанные ветки.
2. Улица Черепичная, 17.
По словам местной жительницы Анны Рахмановой, это частая картина в её дворе. Мусор здесь вывозят редко.
3. Улица Невского, 87.
«Вонь и крысы уже много лет, и жгли не один раз. Двор вечно в мусоре», — комментирует местная жительница.
4. Улица Минская, 9−15.
Вновь уборка миновала эту улицу. Фотографии знаменитой кески, которую, кажется, никогда не убирали, сделаны в разные дни.
Что говорят в ЕСОО.
Оператор прокомментировал публикации «Клопс» о ситуации по адресам:
Ростовская, 4 Каштановая аллея, 103 Баженова, 13а Гагарина, 16 В пер. Партизанский, 1−5 Пролетарская, 61а.
Согласно данным спутникового мониторинга, мусоровозы ООО «Кристалл» и ООО «Блеск Профи» ежедневно вывозят отходы с этих улиц. Факт погрузки подтверждён фотосъёмкой.
На ул. Баженова, 13а, нет специальных бункеров для крупногабаритных отходов, из-за чего площадка захламляется. Кроме того, там складируют отработанные автопокрышки. Как пояснил региональный оператор, шины и стройматериалы не относятся к твёрдым коммунальным отходам. Их должны вывозить по отдельному договору владельцы и те, кто проводил работы.
Ответственность за состояние самих контейнерных площадок лежит на их собственниках. Оператор же, как подчёркивается в документе, отвечает за отходы только с момента погрузки в мусоровоз и обязан лишь подобрать просыпавшийся при этом мусор.
Но до сих пор неизвестно, почему многострадальная помойка на Минской осталась без внимания и уборки.
За вывоз бытовых отдыхов в Калининграде отвечает региональный оператор «Единая система обращения с отходами». Чтобы понять, когда на перечисленных улицах наведут порядок и как часто это делают сейчас, «Клопс» направил запросы предприятию.
Жителей двора на улице Леонова довела до предела помойка посреди дороги.