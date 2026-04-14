Беспрозванных организовал помощь бизнесу, пострадавшему от пожара в ТЦ «Гиант»

Возможные меры поддержки арендаторов сгоревшего ТЦ «Гиант» уже прорабатывают, провели встречу с представителями бизнеса — по поручению губернатора Алексея Беспрозванных. По данным пресс-служыб областного правительства, в совещании участвовало более 40 предпринимателей — владельцы кинотеатра, детского центра, магазинов, кафе и других организаций.
Отмечается, что значительная часть бизнеса не была застрахована. При этом товар и помещения сгорели, документы и оборудование утрачены, а денег на восстановление бизнеса нет.
Как сказала заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Ксения Малышева, действия продумывают, а ситуация на особом контроле у губернатора.