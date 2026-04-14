Игоря Растеряева заметили в волжской ИК-12

Популярный российский автор и исполнитель песен, уроженец Волгоградской области Игорь Растеряев выступил перед заключенными исправительной колонии № 12, расположенной на территории города Волжского.
«Исполнитель представил осужденным программу из авторских композиций, отличающихся глубоким духовно‑нравственным содержанием», — сообщают в пресс-службе региональном управлении ФСИН.
В Волжском автор множества песен, самой популярной из которых по праву считается «Комбайнеры», выступил в рамках юбилейного концерта «15 лет — полет нормальный». А после согласился выступить перед теми, кто отбывает наказание.
После концерта он пообщался с заключенными и ответил на их вопросы.
