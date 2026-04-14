В Перми хотят увеличить площадку для вывоза снега

Власти Перми рассматривают возможность расширения полигона для складирования снега. Об этом стало известно на заседании комитета по развитию инфраструктуры краевого заксобрания.
Во время встречи представили итоги зимней снегоуборочной кампании 2025−2026 годов. Заместитель главы администрации города Дмитрий Галиханов сообщил, что за сезон с улиц вывезли около 1,38 млн кубометров снега. Это примерно на 5% больше, чем годом ранее.
По его словам, ежедневно на уборку выходило в среднем 230 единиц техники, а в ночные часы — до 270. Всего в распоряжении городских служб находится 345 машин. Снег вывозили на три полигона: на улицах Промышленной и Ласьвинской, а также на Сылвенском тракте.
Чиновник отметил, что прошедшая зима оказалась более снежной, чем обычно: количество осадков превысило норму в 1,6 раза. Это также больше показателей предыдущего года. Такие погодные условия сказались на качестве уборки, однако, по словам Галиханова, основные задачи были выполнены.
После обсуждения министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков заявил, что один из полигонов планируют расширить. Речь идет о площадке на Сылвенском тракте.