Госдума ввела квоты на поступление в вузы для вдов участников СВО

Законопроект был внесен в Думу группой сенаторов и депутатов во главе с первым заместителем председателя Совфеда Владимиром Якушевым. Изменения внесены в статью 71 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
Закон предоставляет вдовам и вдовцам военнослужащих, в том числе сотрудникам ФСИН и МВД, а также вдовам и вдовцам лиц, погибших в составе вооруженных формирований ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, право на бесплатное поступление на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и программам специалитета и в организации среднего профессионального образования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов на бюджетной основе. Между тем при вступлении в новый брак такое право утрачивается.
По мнению авторов закона, жены погибших военных находятся в социально уязвимом положении, так как потеря кормильца вынуждает их устраиваться на работу, поэтому следует обеспечить им возможность получить образование для достойной жизни.
Как отмечается в пояснительной записке, законодательством предусмотрено право на отпуск на время вступительных испытаний в организации профессионального образования, прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации и сдачи экзаменов, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, а также слушателям подготовительных отделений образовательных организаций с сохранением среднего заработка по основному месту работы. Это позволит вдовам и вдовцам участников СВО без отрыва от работы получать образование и освоить новую профессию.