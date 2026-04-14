Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума ввела квоты на поступление в вузы для вдов участников СВО

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании во втором и третьем чтениях законопроект, которым вводятся квоты на поступление в вузы и организации среднего профессионального образования без вступительных испытаний для вдов и вдовцов участников СВО, а также бойцов формирований ДНР и ЛНР, воевавших в период с мая 2014 года.

Источник: РИА "Новости"

Законопроект был внесен в Думу группой сенаторов и депутатов во главе с первым заместителем председателя Совфеда Владимиром Якушевым. Изменения внесены в статью 71 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Закон предоставляет вдовам и вдовцам военнослужащих, в том числе сотрудникам ФСИН и МВД, а также вдовам и вдовцам лиц, погибших в составе вооруженных формирований ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, право на бесплатное поступление на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и программам специалитета и в организации среднего профессионального образования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов на бюджетной основе. Между тем при вступлении в новый брак такое право утрачивается.

По мнению авторов закона, жены погибших военных находятся в социально уязвимом положении, так как потеря кормильца вынуждает их устраиваться на работу, поэтому следует обеспечить им возможность получить образование для достойной жизни.

Как отмечается в пояснительной записке, законодательством предусмотрено право на отпуск на время вступительных испытаний в организации профессионального образования, прохождения промежуточной или государственной итоговой аттестации и сдачи экзаменов, для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, а также слушателям подготовительных отделений образовательных организаций с сохранением среднего заработка по основному месту работы. Это позволит вдовам и вдовцам участников СВО без отрыва от работы получать образование и освоить новую профессию.