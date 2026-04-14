Госдума ввела квоты на поступление в вузы для вдов участников СВО

Закон предоставляет вдовам и вдовцам военнослужащих, в том числе сотрудникам ФСИН и МВД, а также вдовам и вдовцам лиц, погибших в составе вооруженных формирований ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, право на бесплатное поступление на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний в высшие учебные заведения по программам бакалавриата и программам специалитета и в организации среднего профессионального образования, а также на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов на бюджетной основе. Между тем при вступлении в новый брак такое право утрачивается.