В Уфе началась работа подвесной пассажирской канатной дороги

Уфимская канатная дорога соединяет между собой микрорайон Лесопарковый и остановку общественного транспорта «Трамплин» с причалом паромной переправы «Трамплин-Город» на реке Уфе.

В настоящее время канатная дорога работает с 10.00 до 19.00 в будние дни, с 10.00 до 20.00 — в выходные, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Ориентировочно с 25 апреля режим работы будет совмещен с паромной переправой. Стоимость проезда в одну сторону при любом способе оплаты (банковская карта, «Алга», наличные) — 75 рублей с человека; пассажир + велосипед — 200 рублей. Для пенсионеров предусмотрена специальная цена с 10.00 до 12.00 и с 17.00 до 19.00 ежедневно — 40 рублей в одну сторону.

Канатная дорога пользуется популярностью, прежде всего, у дачников, которые переправляются в многочисленные сады в Дудкино, а также среди горожан для прогулок — из кабинок и на берегу реки открываются красивые виды.

Перевозчик также планирует организовать велосипедный маршрут с прокатом и подъёмом на канатной дороге, который будет проходить по «Уфимскому ожерелью», вдоль ипподрома «Акбузат», ул. Сипайловской, Брянской, Ишимской, по лесному массиву вдоль реки Уфы и до нижней станции канатной дороги.