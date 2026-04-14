В калининградские многоэтажки начали устанавливать лифты с обновленным дизайном. Как сообщает Фонд капремонта, в лифтах теперь «еще комфортнее»: установлен длинный поручень и добавлена «мягкая подсветка для большего комфорта поездки». Там же есть тактильные кнопки для маломобильных групп населения.
Такие кабины установили по адресам: Московский проспект, 21−27 и 76, ул. Куйбышева, 117А.
Уже заменили 9 лифтов в пяти домах. Сейчас в работе 20 лифтов в семи домах. В планах заменить в этом году 34 лифта в 14 высотках.