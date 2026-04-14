В Волжском высокое дерево рухнуло из-за бушевавшей непогоды и зацепило провода: видео

Эпичное падение дерева в разгар обрушившейся на Волгоградскую область непогоды сняли уличные камеры в Волжском.

Будто по щелчку мощный ствол рухнул в старой части города-спутника — на улице Кирова, 18 рядом с вокзалом. При падении дерево зацепило провода, от чего те мгновенно заискрились, перегородило дорогу и лишь по счастливой случайности не задело припаркованные рядом автомобили.

Непогода ворвалась в Волгоградскую область накануне вечером. Из-за действия Каспийского циклона в городе и области прошел ливень в сопровождении сильного ветра с порывами до 20 м/с. Последствия бушевавшей в регионе стихии оказались вполне предсказуемы — уже к вечеру дороги покрылись плотным слоем воды, а водители такси подняли цены на поездки.

Фото и видео Powernet.