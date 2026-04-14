В Беларуси наниматель установил молодому специалисту 45-часовую рабочую неделю

Профсоюз отреагировал на 45-часовую рабочую неделю, установленную белоруске.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси наниматель установил молодому специалисту 45-часовую рабочую неделю. Подробности сообщает 1prof.by.

В одной из организаций молодого специалиста пытались перевести на другой объект и угрожали увольнением. Вместе с тем выяснилось и нарушение трудового режима: вместо 40-часовой рабочей недели белоруске установили 45 часов.

Благодаря позиции профсоюза, наниматель признал обоснованность претензий. Трудовой договор был расторгнут по статье 41 ТК — в связи с нарушением законодательства о труде нанимателем. Это дало возможность молодому специалисту не просто уйти, но и получить все положенные выплаты.

