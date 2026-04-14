Квартет, из-за которого Лариса Долина рассталась с квартирой в Хамовниках, фигурирует ещё в одном деле

В Подмосковье мошенники выманили у глухонемой пенсионерки 2,7 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

Группа мошенников, причастная к махинациям с квартирой Ларисы Долиной, обманула глухонемую пенсионерку из Подмосковья на 2,7 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет РИА Новости во вторник, 14 апреля.

В документах говорится, что потерпевшая — инвалид по слуху. Женщина писала аферистам, что не может отвечать на звонки, поэтому просила общаться с ней исключительно текстом. Это, как считают следователи, говорит о том, что участники группы знали о состоянии пенсионерки и понимали, что имеют дело с беззащитным человеком.

Переписка с неизвестными лицами зафиксирована в телефоне женщины. Свои показания она давала через сурдопереводчика.

Фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Приговор вступил в силу 28 ноября 2025 года.