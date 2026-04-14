Ростовчане остались без метро и новых скоростных трамваев

Напомним, в Ростове расторгли концессионное соглашение с компанией «Синара — ГТР Ростов-на-Дону», которая должна была модернизировать трамвайную инфраструктуру. Соглашение стоимостью 61 миллиард рублей было заключено в марте 2023 года. Из этой суммы 41 миллиард рублей был предназначен на строительство и обновление инфраструктуры. А 14,63 миллиарда планировалось потратить на новые трамваи. Внебюджетные средства составили 29,5 миллиарда рублей, из которых 8 миллиардов — собственные инвестиции концессионера.