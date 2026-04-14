Воронежские единороссы на постоянной основе поддерживают участников СВО

Депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Александр Пешиков в Москве встретился с Романом Апалковым — Героем России, командиром штурмового мотострелкового батальона 163 танкового полка 150 мотострелковой дивизии. Парламентарий передал для его ребят дрон, который нужен им для выполнения боевых задач в ДНР. Сейчас Роман готовится к участию в параде Победы в Москве.
Александр Пешиков и Роман Апалков обсудили планы на будущее. Роман планирует в этом году поступить в общевойсковую академию вооруженных сил России. Также они поговорили об обстановке на фронте.
Александр Пешиков сообщил, что на этой неделе также будут переданы колеса для фронтового УАЗ «Патриот» — на этом внедорожнике бойцы из полка ВКС передвигаются на передовой.