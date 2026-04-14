Красноярцам рассказали об обновлении сквера Энтузиастов

«Старый детский игровой комплекс демонтируют, на его месте обустроят современную игровую площадку. Для самых маленьких детей установят двойные качели, песочницу с навесом от солнца и дождя, а также невысокий игровой комплекс. Для активного отдыха детей постарше предусмотрены высокие башни (более 3 метров), соединённые мостами и канатными сетками, а также скоростные горки из нержавеющей стали. Появятся и специальные стенды-тренажёры для развития логики. Вокруг всех горок и качелей уложат травмобезопасное резиновое покрытие — оно пружинит при падении, что поможет избежать серьёзных ушибов, — пояснили в мэрии. — На площадке для собак установят пять снарядов: горку с противоскользящим покрытием, бум (мостик), тоннель, барьер и слалом. Рядом поставят скамейки для отдыха владельцев питомцев, а также специальный дог-бокс. Территорию обнесут прочным металлическим ограждением высотой 2 метра, чтобы собаки не выбегали на дорогу или детскую зону».