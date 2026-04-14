Красноярцам рассказали об обновлении сквера Энтузиастов

В Красноярске сегодня стартовали торги на поиск подрядчика для продолжения благоустройства сквера Энтузиастов, который расположен в Кировском районе на берегу реки Енисея. Начальная цена контракта — почти 6 млн рублей.
Как рассказали в администрации, проект модернизации общественного пространства затронет два ключевых участка: на детской площадке полностью заменят устаревшее игровое оборудование и впервые оборудуют специализированную площадку для выгула собак, которую давно просили жители.
«Старый детский игровой комплекс демонтируют, на его месте обустроят современную игровую площадку. Для самых маленьких детей установят двойные качели, песочницу с навесом от солнца и дождя, а также невысокий игровой комплекс. Для активного отдыха детей постарше предусмотрены высокие башни (более 3 метров), соединённые мостами и канатными сетками, а также скоростные горки из нержавеющей стали. Появятся и специальные стенды-тренажёры для развития логики. Вокруг всех горок и качелей уложат травмобезопасное резиновое покрытие — оно пружинит при падении, что поможет избежать серьёзных ушибов, — пояснили в мэрии. — На площадке для собак установят пять снарядов: горку с противоскользящим покрытием, бум (мостик), тоннель, барьер и слалом. Рядом поставят скамейки для отдыха владельцев питомцев, а также специальный дог-бокс. Территорию обнесут прочным металлическим ограждением высотой 2 метра, чтобы собаки не выбегали на дорогу или детскую зону».
Обновят сквер в преддверии 400-летия Красноярска — работы должны быть завершены летом этого года.
Напомним, сквер Энтузиастов за торговым центром «Красноярье» благоустроили в 2021 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Тогда сформировали зоны для отдыха, дорожки выложили мелкоформатной брусчаткой, на верхнем ярусе набережной установили беседку.
