В Красноярском крае оценили пятилетние изменения в здравоохранении

В Емельяново прошла рабочая площадка по развитию здравоохранения, где представители власти и медицинского сообщества обсудили достижения, произошедшие за пять лет. Мероприятие началось с обхода новой поликлиники Емельяновской районной больницы, открытой по народной программе партии и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». На ее строительство было направлено более 1 млрд рублей и ещё более 355 млн рублей потрачено на современное оборудование. Новое медицинское учреждение объединило взрослое и детское отделения, здесь работают более 30 квалифицированных врачей. После выезда участники встречи подвели итоги пятилетних изменений в здравоохранении: оценили не только достижения в отрасли, но и обсудили проблемные вопросы. Кроме того, они внесли предложения в новую народную программу «Единой России». За это время в Красноярском крае было построено и реконструировано 16 поликлиник, создано 45 амбулаторий, открыто 214 ФАПов и сельских амбулаторий, проведен капремонт 107 медучреждений, поставлено более 14 тысяч единиц оборудования, привлечено 813 специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На льготное лекарственное обеспечение предусмотрено 31,4 млрд рублей на ближайшие три года. [caption id= «attachment_364512» align= «alignnone» width= «1050»] Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»[/caption] Работа по развитию отрасли не останавливается. Губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков, в своем ежегодном послании, поставил задачу повысить качество медицинской помощи до федеральных стандартов и сделать маршрут лечения понятным для каждого пациента: Показатель удовлетворенности медицинской помощью в крае растет год от года, но в системе здравоохранения сохраняется ряд проблем. Председатель Законодательного собрания края, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко отметил, что предложения жителей (озвученные на различных площадках и в обращениях к депутатам) станут основой для новой народной программы партии: Здравоохранение традиционно входит в тройку лидирующих тем, которые волнуют жителей края. Поэтому, несмотря на усилия и достойные результаты в отрасли, надо быть готовым услышать и критику: о дефиците кадров, проблемах профессиональной реализации, организации труда. И понимать, есть ли у людей удовлетворение от медицинской услуги, которую они получают. Подвести итоги нужно для того, чтобы мы могли более четко сформулировать для себя задачи на ближайшую перспективу. Председатель комитета по охране здоровья и социальной политике краевого парламента, региональный координатор проекта Единой России «Здоровое будущее» Илья Зайцев отметил: Если раньше задача была построить и оснастить, то теперь — чтобы всё это работало без сбоев. Чтобы можно было записаться, попасть к врачу и получить помощь вовремя. И именно под этот запрос должна формироваться новая программа.