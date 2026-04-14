В Крыму грибники массово ищут деликатесные сморчки

В Крыму местные жители массово ищут деликатесные сморчки. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
По своим вкусовым качествам сморчки занимают второе место после трюфелей. Жители занимаются поисками грибных полян. Крымчане ищут сморчки в окрестностях Симферополя, а также на ЮБК. По их словам, поиски таких грибов — дело весьма сложное, поскольку они сливаются с листьями и старой хвоей.
«Главное, чтобы плодовые тела молодые были. Попадались в поймах рек, очень любят влажные места», — рассказали крымчане.
