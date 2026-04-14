Жизни пострадавшей при нападении во Владикавказе ничего не угрожает

Пострадавшую при нападении на букмекерскую контору во Владикавказе девушку доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, ее жизни ничто не угрожает, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Напавший на букмекерскую контору мужчина тоже доставлен в больницу, добавил Меняйло.
14 апреля мужчина, по предварительным данным, вооруженный ножом, напал на букмекерскую контору во Владикавказе и стал угрожать ее работникам. Нападавшего задержали, при этом он был ранен.
