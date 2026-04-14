В Хабаровске рассказали о центре, в котором рождается почти 50% всех детей края

В перинатальном центре имени Г. С. Постола ежегодно на свет появляется более четырех тысяч младенцев, то есть почти 50% от общего числа родов в крае. Подробнее о работе учреждения рассказал контент-партнер «РГ» «AmurMedia».
Ранее перинатальный центр имени Г. С. Постола принимал исключительно по направлению, при наличии специальных медицинских оснований или платно. Теперь же туда может приехать любая будущая мама из Хабаровского края и родить бесплатно, имея лишь полис обязательного медицинского страхования, паспорт и регистрацию в регионе.
Приемное отделение принимает женщин с начавшейся родовой деятельностью или отошедшими водами в любое время суток. Работа коллектива направлена на обеспечение максимально безопасных и удобных условий для матери и ребенка. Такой подход улучшает демографическое благополучие и отвечает задачам национального проекта «Семья».
Главный врач перинатального центра Юрий Бердаков рассказал, что центр предлагает изолированные родовые блоки, палаты на двоих и высококвалифицированный персонал. Также есть возможность партнерских родов. «Мы не просто разрешаем, а рекомендуем это, так как поддержка близкого человека укрепляет семью и психологически помогает роженице», — пояснил врач. Присутствовать может один человек, и это не только супруг, но и мать, сестра или подруга. Услуга является бесплатной по ОМС. Однако врачи предупреждают, что сопровождающему необходимо заранее сделать флюорографию (действительна в течение года), сдать анализы на ВИЧ и сифилис (срок годности — три месяца), а также подтвердить иммунитет к кори справкой о перенесенной болезни, прививке или наличии антител.
Все родовые помещения изолированные. В таком зале пациентка находится с момента поступления и в течение двух часов после завершения родов. Каждый блок оснащен современной многофункциональной кроватью-трансформером, аппаратами для кардиотокографии с беспроводными датчиками для мониторинга состояния плода и матери, а также весь необходимый набор для первичных реанимационных мероприятий новорожденному, отметила заведующая родильным отделением Анна Маркова.
После появления ребенка маму вместе с малышом переводят в двухместную палату. На каждые два таких помещения предусмотрены персональная санитарная комната и холодильник.
Также в структуре центра есть реанимационные отделения для женщин и новорожденных, хирургия для младенцев, медико-генетическая служба и отделение репродуктивных технологий. Служба ЭКО работает уже двадцать лет, за это время было выполнено более 18 тысяч циклов вспомогательных репродуктивных технологий, в результате которых родилось около пяти тысяч детей.