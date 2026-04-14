В Хабаровске рассказали о центре, в котором рождается почти 50% всех детей края

Главный врач перинатального центра Юрий Бердаков рассказал, что центр предлагает изолированные родовые блоки, палаты на двоих и высококвалифицированный персонал. Также есть возможность партнерских родов. «Мы не просто разрешаем, а рекомендуем это, так как поддержка близкого человека укрепляет семью и психологически помогает роженице», — пояснил врач. Присутствовать может один человек, и это не только супруг, но и мать, сестра или подруга. Услуга является бесплатной по ОМС. Однако врачи предупреждают, что сопровождающему необходимо заранее сделать флюорографию (действительна в течение года), сдать анализы на ВИЧ и сифилис (срок годности — три месяца), а также подтвердить иммунитет к кори справкой о перенесенной болезни, прививке или наличии антител.