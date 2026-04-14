В Перми нагреют батареи до максимальных 115 градусов

В Перми с 13 по 28 апреля пройдут испытания тепловых сетей на максимальных температурах теплоносителя. Температуру в батареях постепенно доведут до максимальных 95−115 градусов.
В зону испытаний попадут дома Орджоникидзевского, Дзержинского, Мотовилихинского и Свердловского районов, включая микрорайон Новые Ляды. Их теплоснабжение обеспечивают 18 малых котельных.
В день проведения испытаний с 10:00 до 13:00 температуру на котельных постепенно поднимут до 95−115 градусов. С 13:00 до 16:00 нагрев начнут снижать, к 20:00 все дома вернут к нормальному режиму теплоснабжения.
Перед испытаниями социальные объекты для обеспечения безопасности временно отключат от тепла. В день испытаний пермяков просят быть предельно внимательными: не приближаться к парящим лужам и люкам, не парковать машины вблизи теплосетей и на крышках люков.
«Батареи и вода из крана могут стать горячее обычного. В первую очередь соблюдайте осторожность сами и объясните опасность детям. Испытания теплосетей необходимы для выявления и устранения слабых мест до следующего отопительного сезона — пояснили в Пермском филиале ПАО “Т Плюс”.
Первыми под испытание 13 апреля попали объекты на территории микрорайона Верхняя Курья, 14 апреля — Левшино. Впереди испытания ждут: 15 апреля — Акуловский и КамГЭС; 20 апреля — Новые Ляды и Комсомольский; 21 апреля — Левшино и Чапаевский; 22 апреля — Заозерье, Молодежный и Комсомольский; 23 апреля — Кислотные дачи и Запруд; 27 апреля — Энергетиков и Банная гора; 28 апреля — Новые Ляды, Верхняя Курья и Железнодорожный.