Новый автобусный маршрут Сокольское — Нижний Новгород начнет работать с понедельника

Новый межмуниципальный автобусный маршрут № 534 Сокольское — Нижний Новгород начнет работать с 20 апреля. Он пройдет через село Зарубино и деревню Петухово, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области (ЦРТС).
Маршрут соединит населенные пункты Сокольского округа с областным центром по кратчайшему пути — пассажиры смогут экономить около 30 минут.
«Кроме того, будет образована новая транспортная связь села Зарубино Городецкого округа и деревни Петухово Борского округа с Нижним Новгородом, о которой просили жители. Данный маршрут будет обслуживать ООО “Сокольское ПАП”, — пояснили в ЦРТС.
