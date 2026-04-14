Какие бытовые привычки снижают риск рака?

Рак — многофакторное заболевание, к которому приводит накопление мелких поломок в клетках. Приобретая полезные привычки, вы сокращаете число таких поломок и ослабляете «фундамент», на котором могла бы развиться болезнь.
Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.
Около трети случаев рака можно предотвратить, изменив повседневные обычаи. Речь идет о простых действиях, которые могут стать частью вашего обычного дня.
1. Полезная еда вместо полуфабрикатов. Привычка завтракать не колбасой, а кашей или яйцами, обедать не готовыми котлетами из магазина, а куском запеченного мяса или рыбы серьёзно снизит риск болезни. Переработанное мясо (сосиски, бекон, ветчина) ВОЗ относит к канцерогенам первой группы — то есть к веществам с доказанным влиянием на развитие рака кишечника. А вот овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты содержат клетчатку и антиоксиданты, которые входят в антираковый рацион.
2. Больше двигайтесь. Рак толстой кишки, молочной железы и эндометрия напрямую связан с малоподвижным образом жизни. Ходить ежедневно в спортзал не обязательно. Достаточно подниматься по лестнице вместо лифта, выходить на одну-две остановки раньше и оставшийся путь проходить пешком или делать 15-минутную зарядку утром.
3. Контролируйте вес без жестких диет. Ожирение — второй после курения фактор риска развития рака. Жировая ткань выделяет эстрогены, провоспалительные и пролиферативные факторы, способные активировать опухолевый процесс. Но важна не кратковременная диета, а привычка не переедать и следить за объемом талии.
4. Откажитесь от курения (в любой форме). Курение — фактор риска № 1 рака легких, гортани и даже мочевого пузыря. Электронные сигареты и вейпы тоже небезопасны. Важно: привычка проветривать помещение, когда курят другие, не спасает — пассивное курение повышает риск рака легких у некурящих на 20−24%.
5. Защищайте кожу. Меланома — один из самых агрессивных видов рака, который полностью предотвратим. Привычка носить в яркий солнечный день широкополые шляпы, легкую одежду, закрывающую плечи, и пользоваться кремом с SPF 30+ спасает жизнь.
6. Минимизируйте употребление алкоголя. Безопасной дозы спиртного не существует. Даже один бокал вина в день повышает риск рака молочной железы, пищевода и печени.
7. Спите в темноте и по режиму. Хроническое нарушение циркадных ритмов (работа по ночам, постоянный недосып) связывают с раком молочной железы и простаты.
8. Вовремя вакцинируйтесь (это тоже привычка). Прививки — эффективный способ профилактики рака. Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) защищает от рака шейки матки, горла и половых органов. Вакцина против гепатита В снижает риск рака печени.
9. Не пропускайте плановые осмотры. Привычка раз в год посещать терапевта и делать скрининги (маммография после 40 лет, анализ кала на скрытую кровь или колоноскопия, осмотр у гинеколога) позволяет обнаружить болезнь на самой ранней стадии, когда лечение максимально эффективно.
10. Следите за воздухом дома и на работе. Избегайте контакта с бытовыми канцерогенами: радоном (можно проверить уровень в подвале), асбестом и формальдегидом (часто в старой мебели и стройматериалах). Старайтесь не разогревать еду в пластиковых контейнерах — при нагревании они могут выделять вредные вещества.