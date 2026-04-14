Какие бытовые привычки снижают риск рака?

1. Полезная еда вместо полуфабрикатов. Привычка завтракать не колбасой, а кашей или яйцами, обедать не готовыми котлетами из магазина, а куском запеченного мяса или рыбы серьёзно снизит риск болезни. Переработанное мясо (сосиски, бекон, ветчина) ВОЗ относит к канцерогенам первой группы — то есть к веществам с доказанным влиянием на развитие рака кишечника. А вот овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты содержат клетчатку и антиоксиданты, которые входят в антираковый рацион.