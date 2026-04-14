Минтруда сказало, кого из белорусов не допустят к работе на субботнике 18 апреля

Министерство труда и социальной защиты сказало, кого из белорусов не допустят к работе на республиканском субботнике, который состоится 18 апреле.
В частности, белорусов не допустят к выполнению работ при ухудшении самочувствия, которое вызвано простудой. Работы не смогут выполнять сотрудники, находящиеся в состоянии болезни.
Также к выполнению работ не могут быть допущены лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это же касается и работ с повышенной опасностью. То есть, их не будут выполнять белорусы без соответствующей подготовки.
Не допустят и белорусов, которые не обеспечены средствами индивидуальной защиты.
