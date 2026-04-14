15 базовых за квадратный метр кладбища. Власти Минска регламентировали размер участков для захоронения и их стоимость

Величину участков для погребения и стоимость оплаты за дополнительное место утвердил Минский горисполком своим решением «О вопросах погребения и похоронного дела». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале Беларуси pravo.by.
В частности, в документе оговорены размеры участков для захоронения. Для одноместного −2,3 на 1,4 метра, для двухместного — 2,3 на 2 метра. Для трехместного захоронения — 2,3 метра на 3 метра, для четырехместного захоронения — 2,3 метра на 4 метра.
Места для одно- и двухместных захоронений предоставляются бесплатно. За резервирование, например, третьего или четвертого места для захоронения надо будет доплатить 15 базовых величин (в 2026 году это 675 рублей) за каждый квадратный метр их площади. Получается за одно дополнительное место в ограде в 2026-м надо будет заплатить 1552,5 рубля, за два — 3105 рублей.
Предоставление или резервирование одного места в колумбарии, возведенном за счет средств бюджета Минска, обойдется в 10 базовых величин (в 2026 году 450 рублей).
В документе оговорено, что близкие родственники умершего могут зарезервировать за плату соседний участок для захоронения. Это может быть как одноместное, так и двух-, трех- и четырехместное захоронение. Что касается резервации соседних ниш в колумбарии, то максимум — три дополнительных места и тоже платно.