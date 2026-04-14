Сгоревший ТЦ «Гиант» планируют восстановить

Сгоревший 5 апреля торговый центр «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде планируют восстановить. Об этом стало известно на специальном совещании в центре «Мой бизнес» — его участниками стали представители правительства региона и арендаторы помещений, которые в огне потеряли товар, документы и оборудование.
О планах восстановить здание сказал представитель собственника. Он тоже был на совещании.
Ранее сообщалось, что власти обдумывают меры поддержки для пострадавшего бизнеса. Уже сейчас бизнесмены могут получить бесплатные юридические консультации по восстановлению документов, фиксации ущерба и дальнейшим действиям. Также проводится оценка потребности в кредитной поддержке.