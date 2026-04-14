На «Госуслугах» появился тренажер для подготовки к ЕГЭ

Минцифры: на «Госуслугах» стал доступным тренажер для подготовки к ЕГЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На портале «Госуслуги» теперь доступен тренажер для подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ), в котором можно будет отработать решение типовых заданий и познакомиться с форматом испытания, рассказало Минцифры в своем канале в Мах.

«На “Госуслугах” заработал тренажёр подготовки к ЕГЭ. Это удобная возможность систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом, заранее познакомившись с форматом испытаний. Сервис доступен бесплатно для всех пользователей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пока в тренажере доступны такие предметы, как математика базового уровня и информатика.

Сервис предлагает задания для подготовки к ЕГЭ, которые разработаны экспертами из Федерального института педагогических измерений, а также темы, на освоение и повторение которых стоит обратить внимание, и видеоконсультации от разработчиков с ответами на вопросы о подготовке к экзамену.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо попросить робота Макса найти «Навигатор подготовки к ЕГЭ» и выбрать тренировочный экзамен. Таким образом, результаты будут сохраняться и отображаться в личном кабинете на «Госуслугах».