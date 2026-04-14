Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5000 надписей с рекламой наркотиков уничтожили в Нижнем Новгороде

Городские службы ежедневно очищают фасады от запрещенного контента, а волонтеры превращают незаконную рекламу в произведения пиксель-арта.

В Нижнем Новгороде подвели итоги работы по борьбе с незаконной рекламой запрещенных веществ за 2025 год. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент по безопасности и мобилизационной подготовке. Всего за указанный период на стенах зданий и жилых домов было закрашено более 5 000 опасных объявлений.

К ликвидации надписей активно привлекаются участники волонтерского проекта «ТИМА-осознанное граффити». В рамках арт-рейдов школьники, студенты и семьи нижегородцев закрашивают рекламу наркотиков и нецензурную лексику специальными пиксель-артами. Такой подход позволяет не просто устранить нарушение, но и эстетично обновить облик городских фасадов.

Городские власти напоминают, что жители могут внести свой вклад в безопасность города. Сообщить о фактах размещения незаконной рекламы на стенах зданий можно круглосуточно через специальный чат-бот в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что десятки нарушений вновь нашли в нижегородских маршрутках.