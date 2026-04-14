5000 надписей с рекламой наркотиков уничтожили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подвели итоги работы по борьбе с незаконной рекламой запрещенных веществ за 2025 год. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на городской департамент по безопасности и мобилизационной подготовке. Всего за указанный период на стенах зданий и жилых домов было закрашено более 5 000 опасных объявлений.
К ликвидации надписей активно привлекаются участники волонтерского проекта «ТИМА-осознанное граффити». В рамках арт-рейдов школьники, студенты и семьи нижегородцев закрашивают рекламу наркотиков и нецензурную лексику специальными пиксель-артами. Такой подход позволяет не просто устранить нарушение, но и эстетично обновить облик городских фасадов.
Городские власти напоминают, что жители могут внести свой вклад в безопасность города. Сообщить о фактах размещения незаконной рекламы на стенах зданий можно круглосуточно через специальный чат-бот в мессенджере МАХ.
